Dalla Francia: discorsi concreti tra Godin e il Rennes

Come riporta il portale francese Le10Sport, il Rennes starebbe pensando a Diego Godin dell’Inter. La formazione francese è alla ricerca di un profilo di esperienza per la propria retroguardia e Godin sarebbe il nome ideale per colmare questa lacuna. C’è però un grosso problema, l’ingaggio percepito dal capitano dell’Uruguay che risulterebbe troppo oneroso per le casse del Rennes. Resta in ogni caso da monitorare la situazione con lo sceriffo che ha ancora due anni e mezzo di contratto con l’Inter. Ma i discorsi tra il club della Ligue 1 e il difensore sarebbero fitti.

Foto: sito Inter.