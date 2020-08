Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de L’Équipe, il Monaco avrebbe chiuso perAxel Disasi per il Monaco . Il giovane difensore centrale arriva dal Reims e ha firmato un contratto di cinque anni, fino al 2025. Il calciatore sarebbe già nel Principato per sottoporsi alle consuete visite mediche. E’ un’operazione- si legge sul quotidiano- da circa 13 milioni di euro.