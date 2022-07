Il Milan cerca rinforzi per la difesa. Dopo la conferma di Florenzi, Maldini e Massara lavorano per un nuovo per il reparto difensivo. Tra i nomi individuati dai dirigenti rossoneri ci sarebbe quello di Diallo. Il terzino in forza al PSG, secondo quanto riportato da LeSport, starebbe spingendo per la cessione, questa garantirebbe minuti in vista dei prossimi mondiali in Qatar.

Foto: Twitter PSG