Dalla Francia: derby Arsenal-Tottenham per Saliba, che preferisce i Gunners

Arsenal e Tottenham sono pronte a darsi battaglia per William Saliba, stando a quanto riporta L’Equipe. Per il difensore centrale del Saint-Etienne, 18 anni e 19 presenze nella scorsa stagione, sarà derby londinese. I Gunners, però, hanno fatto un deciso passo in avanti trovando l’accordo con il giocatore, che in questo momento preferisce la squadra di Unai Emery. Gli Spurs, però, non sono disposti ad arrendersi. Dopo una stagione senza nuovi acquisti che ha comunque portato il club a disputare la finale di Champions League, il presidente Daniel Levy è pronto a regalare nuovi innesti a Pochettino. Non spaventa la valutazione di 25-30 milioni del club francese, che però in caso di partenza del giocatore preferirebbe accontentare il difensore che, al momento, ha l’accordo con l’Arsenal.

Foto L’Equipe