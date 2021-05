Dalla Francia: clamoroso ritorno di Benzema in Nazionale, Deschamps lo ha perdonato

Dalla Francia arrivano clamorose indiscrezioni sul ritorno di Karim Benzema in Nazionale. Prima L’Equipe aveva parlato di una possibilità di vedere una novità in Nazionale per le convocazione che Deschamps dovrebbe rilasciare questa sera e dopo anche Le Parisien ha confermato. Il ct lo ha perdonato e porterà Karim Benzema ad Euro 2020. L’attaccante francese manca dalla Nazionale dal 2015 ed oggi è stato eletto come migliore giocatore francese dell’anno.

Foto: Sito ufficiale Real Madrid