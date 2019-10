Dalla Francia: Chelsea, Giroud tentato dalla MLS. Ci prova il Vancouver Whitecaps

Presto il Chelsea potrebbe perdere un’importante pedina nel reparto offensivo, più precisamente Olivier Giroud. Il centravanti francese, in questa stagione spesso chiuso dall’ottimo ed emergente Tammy Abraham, è finito nel mirino di alcune squadre della Major League Soccer. Secondo quanto riferisce sportsnet650, in questi giorni è arrivata la prima offerta del Vancouver Whitecaps. Oltre al club canadese, però, sono vigili anche Los Angeles FC, New York City e Inter Miami.

Foto: L’Equipe