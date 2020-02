Dalla Francia: Cavani in gol contro il Lione. L’Atletico Madrid ormai è lontano

Cavani è tornato.

Durante la finestra di mercato invernale Edison Cavani e il Psg sono stati sul punto di dirsi addio.

Nel calcio però le cose – in un senso o nell’altro – cambiano in fretta. Così, come racconta L’Equipe, l’attaccante uruguaiano sembra essersi lasciato alle spalle le sirene madridiste, sponda Atletico.

Infatti ieri Cavani ha realizzato il quarto gol nella sfida del Psg vinta contro il Lione dimostrando come la voglia di andare via al momento sembra essere svanita.

Foto: As