Dalla Francia: Cardiff-Sala, il Nantes presenta reclamo alla FIFA per il mancato pagamento

Il Nantes ha presentato reclamo alla FIFA in merito al mancato pagamento del Cardiff City per il trasferimento di Emiliano Sala. Il club transalpino, secondo quanto riferisce L’Equipe, ha chiesto la prima rata, ma il club gallese sta attendendo la nota ufficiale a proposito della conclusione delle indagini del Consiglio d’inchiesta per gli incidenti aerei in merito alla scomparsa dell’italo-argentino. Si attendono sviluppi nei prossimi giorni.

Foto: Cardiff Twitter