Dalla Francia: Campos ha contattato Mourinho per la prossima stagione

I tre ko consecutivi rimediati contro Marsiglia, Monaco e Bayern Monaco, rispettivamente in Coppa di Francia, campionato e Champions League, hanno reso meno solida la posizione di Galtier sulla panchina del Psg. È stato Luis Campos a spingere per il suo arrivo a Parigi, ma ora il direttore sportivo si starebbe guardando attorno per un cambio in panchina. Secondo quanto riportato da Footmercato l’ultima idea porta a José Mourinho: lo Special One ha un contratto con la Roma fino al 2024, ci sarebbero stati già alcuni contatti tra l’allenatore e Campos. Sullo sfondo resta la candidatura di Zinedine Zidane.

Foto: Twitter Roma