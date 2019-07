Dalla Francia: Ben Yedder rifiuta il Beijing Guoan

Wissam Ben Yedder non si trasferirà in Cina. Secondo quanto riportato da L’Equipe, l’attaccante del Siviglia, nonostante l’offerta di 12 milioni di euro netti all’anno ed un bonus al momento della firma, ha rifiutato il trasferimento al Beijing Guoan, con il mercato cinese che chiude mercoledì. Il giocatore ha comunicato al club l’intenzione di voler restare in Andalusia perché non ancora pronto a lasciare il calcio europeo. L’attaccante classe 1990, 30 gol in tutte le competizioni lo scorso anno, non avendo ricevuto offerte da club che giocano la Champions League, resterà a Siviglia, dove il nuovo progetto del club andaluso, che ha già messo a segno dieci acquisti in questa sessione di calciomercato, potrebbe garantirgli una stagione di livello, permettendogli di puntare ad un altro suo obiettivo: la partecipazione ad Euro 2020.

Foto Twitter Siviglia