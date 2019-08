Dalla Francia: Ben Yedder è arrivato a Monaco, domani le visite. E Rony Lopes…

Il Monaco ha completato l’operazione Wissam Ben Yedder. Il club del Principato ha raggiunto un accordo totale con il Siviglia per circa 40 milioni, con Rony Lopes che dovrebbe fare il percorso inverso e volare in Spagna. Intanto, come riporta Rmc Sport, negli ultimi minuti Ben Yedder è arrivato a Monaco: domani previste le visite mediche di rito, anticamere della firma sul quinquennale e del successivo annuncio. Un affare che potrebbe valere come via libera per Falcao, sempre più promesso sposo del Galatasaray, come ampiamente raccontato.

Foto: Twitter ufficiale Siviglia