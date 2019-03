Dalla Francia: Bayern, accordo totale con Lucas Hernandez. Ora l’Atletico…

Il Bayern Monaco ha in pugno Lucas Hernandez. Dopo le indiscrezioni delle scorse settimane, dalla Francia arrivano ulteriori conferme: secondo i colleghi transalpini di RMC Sport, il club bavarese nelle ultime ore avrebbe raggiunto un accordo totale con il difensore dell‘Atletico Madrid sulla base di un contratto quinquennale. A gennaio i Colchoneros avevano respinto ogni proposta, proponendo al Bayern di negoziare il trasferimento del classe ’96 per una cifra inferiore rispetto all’attuale clausola da 80 milioni, ma solo a patto che l’operazione si concretizzasse in estate. E ora il Bayern si aspetta che l’Atletico mantenga la parola data un paio di mesi fa…

Foto: Bavarian Football Works