Dalla Francia: Barcellona, osservatori a Lille per Rafael Leao

Il Barcellona segue con molta attenzione Rafael Leao, attaccante portoghese classe ’99 di proprietà del Lille. Secondo quanto riferiscono i colleghi di France Football, il club catalano avrebbe inviato alcuni osservatori per visionare da vicino il talento lusitano. L’ex Sporting, arrivato al Lille in estate e sotto contratto fino al 2023, ha segnato finora 7 reti in campionato. E il Barcellona si è messo sulle sue tracce in vista del futuro…

Foto: Twitter ufficiale Lille