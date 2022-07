Robert Lewandowski si avvicina al Barcellona. Stando a quanto riportato da RMC Sport, il club catalano avrebbe offerto 50 milioni al Bayern Monaco per il centravanti polacco, cifra che si avvicina molto alle richieste del club tedesco. Intanto Lewandowski è tornato in Germania per chiarire ancora una volta la sua intenzione di cominciare una nuova tappa della sua carriera