Dalla Francia: Aubameyang lascerà il Marsiglia

Come riportato dal quotidiano La Provence, l’attaccante dell’Olympique Marsiglia potrebbe lasciare il club a fine stagione. A due partite dal termine, il Marsiglia è in lotta per assicurarsi la qualificazione europea per la prossima stagione. Il club è attualmente ottavo ma ha una partita in meno rispetto alle squadre che lo circondano. Aubameyang, dopo essere arrivato a parametro zero dal Chelsea quest’estate, ha segnato ben 29 gol in 49 presenze. Il contratto dell’attaccante gabonese dura fino al 2026, tuttavia, indipendentemente dal fatto che l’OM ottenga o meno la qualificazione europea, potrebbe andar via a fine stagione.

Foto: Instagram OM