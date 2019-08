Dalla Francia: Arsenal, trattativa in stato avanzato per Coutinho

L’Arsenal è pronto a piazzare un nuovo colpo di spessore e ha messo nel mirino Philippe Coutinho. Secondo quanto riferisce l’autorevole quotidiano transalpino L’Equipe, la dirigenza dei Gunners ha avviato i contatti con il Barcellona per prelevare il forte fantasista brasiliano. La trattativa è in stato avanzato, si stanno limando gli ultimi dettagli dell’operazione (prestito con diritto di riscatto). Presto la fumata bianca. L’ex Liverpool Coutinho, dopo pochissimo tempo, si appresta a tornare in Premier League.

Foto: Barcellona Twitter