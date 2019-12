Dalla Francia: Arsenal, spunta l’idea Vieira per la prossima stagione

L’Arsenal non vive affatto un buon momento e l’esonero di Unai Emery rappresenta l’ennesima conferma. Ora in panchina c’è Freddie Ljungberg, vecchia gloria dei Gunners chiamata per ridare un po’ di entusiasmo a squadra e ambiente. Intanto, secondo quanto riferisce Nice Matin, per la prossima stagione la dirigenza del club londinese sta pensando a Patrick Vieira. Si tratta di un’altra bandiera dell’Arsenal, attualmente alla guida del Nizza. Vieira ha sicuramente più esperienza nelle vesti di tecnico avendo allenato anche il New York City in MLS prima di arrivare in Ligue 1 e in Costa Azzurra. L’impressione, dunque, è che a giugno Ljungberg saluterà per lasciare spazio al suo ex compagno di squadra.

Foto: Nizza Twitter