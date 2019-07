Dalla Francia: Arsenal, proposto Fekir. Il costo del cartellino…

Nabil Fekir sembra destinato a lasciare il Lione in estate. Il fantasista francese è in scadenza di contratto nel 2020 e sulle sue tracce ci sono diversi club. Ma non è tutto: secondo quanto si legge tra le colonne di Foot Mercato, il calciatore nelle ultime ore è stato proposto all‘Arsenal. Il costo del cartellino è di circa 35 milioni di euro, ma per ora il nome di Fekir non è in cima alla lista di Emery, che vuole a tutti i costi Wilfried Zaha.

Foto: Twitter personale Fekir