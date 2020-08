L’Arsenal dopo la vittoria in FA Cup è pronta a lavorare in vista della prossima stagione puntellando la rosa anche per trovarsi preparata in caso di eventuali cessioni. Stando a come riporta France Football, i Gunners sono su Willian, esterno offensivo in scadenza con il Chelsea in procinto di discutere con i Blues. L’Arsenal dunque è pronta a mettere sul piatto un triennale per il brasiliano classe ’88.

Foto: Metro