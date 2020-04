Dalla Francia: Arsenal, nuovi contatti per Edouard del Celtic. Ma c’è anche l’Everton

L’Arsenal resta in pressing su Odsonne Edouard, attaccante classe ’98 in forza al Celtic. Le prestazioni del giocatore francese ex Psg (27 gol e 19 assist finora in stagione), hanno impressionato i Gunners che lo monitorano con attenzione (soprattutto in virtù di un eventuale addio di Aubameyang). E dopo le indiscrezioni delle scorse settimane, ora dalla rancia arrivano conferme: secondo Le10Sport, infatti, anche nelle ultime ore tra le parti ci sarebbero stati dei contatti in vista della prossima sessione di mercato. Occhio, però, perché sulle tracce di Edouard c’è anche l’Everton, pronto a insidiare l’Arsenal nella classe al talento francese.

Foto: sito ufficiale Celtic