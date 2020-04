Dalla Francia: Areola rientrerà dal prestito al Real Madrid, ma non resterà al PSG

Quale sarà il futuro di Alphonse Areola? Secondo quanto riporta L’Equipe, il portiere francese rientrerà dal prestito al Real Madrid. Infatti, nonostante le convincenti prestazioni (8 presenze fra Liga, Coppa del Re e Champions League) e l’ottimo giudizio che Zidane e la società hanno di lui, nei piani delle Merengues c’è l’idea di far rientrare dal prestito uno fra Andriy Lunin (Real Oviedo) e Luca Zidane (Racing Santander) e farlo diventare il vice-Courtois la prossima stagione. Di conseguenza, Areola sarà costretto a rientrare al Paris Saint-Germain, con cui ha un contratto fino al 2023. Tuttavia, è quasi impossibile che ci sia spazio per lui nella capital francese la prossima stagione: infatti, oltre al fatto che lo status da portiere titolare di Keylor Navas non è minimamente in discussione, Leonardo starebbe lavorando per provare a riportare a Parigi Mike Maignan, portiere cresciuto nelle giovanili del club, oggi in forza al Lille, e diventato uno della rivelazioni della stagione di Ligue 1.