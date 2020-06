Dalla Francia: anche il Psg sulle tracce di Szoboszlai. Leonardo studia il colpo

Dominik Szoboszlai piace a tante big europee. Il centrocampista classe 2000, di proprietà del Salisburgo, ha stregato molti addetti ai lavori grazie alle sue brillanti prestazioni. L’ultimo club ad essersi mosso per il gioiellino ungherese è il Psg: secondo quanto si legge tra le colonne di Le10Sport, la squadra di Al-Khelaifi si sarebbe iscritta alla corsa per il 20enne, corteggiato anche dall’Arsenal, senza dimenticare le italiane. Ma ora Leonardo studia il colpo di prospettiva con la volontà di anticipare la concorrenza per Szoboszlai.

Foto: Twitter ufficiale Salisburgo