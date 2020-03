Non sappiamo ancora se il PSG deciderà di tagliare gli stipendi dei suoi calciatori o deciderà di mettere tutti in stato di “disoccupazione” come hanno fatto altri club francesi. Tuttavia, secondo quanto riporta L’Equipe, il presidente Nasser al-Khelaifi si sarebbe espresso favorevole alla prima opzione, citando l’esempio del Barcellona all’assemblea di Lega di lunedì.