Dalla Francia: accordo totale Lione-Brest per Faivre. Domani le visite mediche

Sfuma per il Milan quello che sembrava essere un colpo di mercato ma che non si è mai concretizzato. Faivre, infatti, come riportato da Telefoot, sarebbe ad un passo dal Lione. Il giovane calciatore classe 1998, quindi, vestirà la maglia dell’Olympique Lyonnais nella prossima parte di stagione. Nella giornata di domani sono previste le visite mediche e poi la firma.

FOTO: Instagram personale Faivre