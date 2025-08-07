Dalla Francia: accordo PSG-Lille per Chevalier

07/08/2025 | 16:21:19

Il Paris Saint-Germain sta per ingaggiare un nuovo portiere, stavolta un profilo di altissimo livello, futuro portiere titolare della Nazionale francese. Si parla di Lucas Chevalier, estremo difensore del Lille. Dopo aver respinto due offerte, il PSG ha finalmente alzato la sua offerta a oltre 40 milioni di euro. Come riporta l’Equipe, c’è l’accordo. L’affare è concluso. Il PSG è pronto ad ingaggiare un portiere importante.

Foto: Instagram personale