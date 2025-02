DALLA FIDUCIA DI MARESCA AL PRIMO ASSIST IN PREMIER: TYRIQUE GEORGE, UN TALENTO BLUES

Nel turno infrasettimanale di Premier League, il Chelsea ha fatto esplodere di gioia Stamford Bridge calando un netto 4-0 ai danni del Southampton. Una vittoria rotonda che rilancia i Blues alla rincorsa di un posto in Champions League dopo le due sconfitte consecutive contro Brighton e Aston Villa. Una serata che dimenticherà difficilmente Tyrique George, ala classe 2006 che ha trovato il suo primo assist nel massimo campionato inglese. Un traguardo che anche il Chelsea ha voluto festeggiare sui social: George è il giocatore più giovane dei Blues a trovare un assist in Premier dall’ottobre 2019.

Controllo di palla, velocità, visione di gioco e dribbling: George ha tutto per diventare uno specialista importante del suo ruolo. Ma ciò che lo distingue dagli altri è la capacità nel colpire il pallone. Non ha ancora segnato un goal con la prima squadra, ma a livello giovanile può vantare già un gran numero di splendidi goal dalla distanza. Tra le sue peculiarità infatti, c’è quella di partire dalla sinistra per poi accentrarsi e calciare verso la porta di destro.

Nato a Londra da genitori nigeriani nel febbraio del 2006 ed avendo anche origini ghanesi può rappresentare Nigeria, Ghana e Inghilterra. Cresciuto nella zona sud della capitale inglese, Tyrique ha frequentato la Royal Russell School a Croydon. È arrivato al Chelsea quando aveva solo otto anni ed un decennio dopo ha potuto coronare il sogno di esordire in prima squadra. Una lunga trafila nel settore giovanile nel corso del quale si è messo in mostra al punto tale di diventare a soli 16 anni uno degli uomini di punta della formazione Under 18 e da meritarsi la convocazione in tutte le rappresentative giovanili della Nazionale inglese fino all’Under 19.

Dalla stagione 2023-2024 che si è capito che George sarebbe presto arrivato in prima squadra: tra Under 18 e Under 21, George ha segnato 20 goal. Grazie agli exploit con l’U21 (giocava con ragazzi più grandi di lui) ha attirato le attenzioni dell’ex allenatore del Chelsea Mauricio Pochettino, che nel finale di stagione lo ha aggregato in tre occasioni al suo gruppo, pur senza mai portarlo in panchina.

Per George le cose sono cambiate con l’arrivo di Enzo Maresca ed è stato proprio il tecnico italiano a fornirgli subito l’occasione di esordire in prima squadra. Prima lo ha aggregato alla rosa che è partita per gli Stati Uniti nel corso della pre-season, poi lo ha lanciato nella mischia nel corso della partita di ritorno dei playoff di Conference League contro il Servette ad agosto. George, da quel momento in poi, ha continuato ad accumulare presenze in Conference League (tre delle quali da titolare) e nel frattempo ha anche dato il suo contributo in Carabao Cup. Dopo essere stato schierato dal 1’ nel terzo turno di FA Cup contro il Moracambe (due assist nel 5-0 finale), ha esordito in Premier League nel gennaio del 2025 nel corso di una partita vinta contro il Wolverhampton.

Il suo compagno di squadra Jadon Sancho, un idolo per George da bambino, ha messo in risalto l’umiltà del ragazzo: “Tyrique ha il mondo ai suoi piedi. E’ un ragazzo eccezionale, un essere umano così umile. Merita ogni briciolo del successo che sta ottenendo”. Anche Enzo Maresca, nei mesi scorsi, si è sbilanciato su di lui: “Sono molto contento per George. La cosa che più conta è che non è stato timido, che ha sempre giocato con personalità. E’ importante per un giovane”.

