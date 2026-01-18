Dalla Croazia: Mlacic, ci prova anche il Como

18/01/2026 | 22:07:58

L’Inter sta aspettando una risposta dall’entourage di Branimir Mlacic, classe 2007 difensore centrale dell’Hajduk Spalato. Gli accordi tra i club sono stati raggiunti, ma da qualche giorno da parte di Mlacic non c’è l’apertura definitiva che aspetta il club nerazzurro con una certa celerità. Secondo quanto riportato dal portale croato Index.hr, sul ragazzo c’è anche il Como, vedremo gli sviluppi. Ricordiamo che il club lombardo è in trattativa avanzata per Cuenca.

