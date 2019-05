Dalla Coppa del Mondo alla retrocessione: Pavard saluta (male) lo Stoccarda

Non si chiude nel migliore dei modi la stagione di Benjamin Pavard. Il difensore dello Stoccarda in estate ha vinto la Coppa del Mondo in Russia con la Francia, ma il finale di Bundesliga non può far piacere al classe ’96. La sua squadra è retrocessa dopo il playout contro l’Union Berlin, ma lui ha già un accordo firmato e ufficializzato con il Bayern Monaco. Un talento che è costato 35 milioni di euro alle casse dei bavaresi. Dunque non seguirà lo Stoccarda nella seconda serie tedesca, ma continuerà in Bundesliga con la maglia dei campioni di Germania.

Foto: Marca