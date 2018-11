Dalla bestia nera Messi al no di Griezmann: Atletico-Barça vale la vetta della Liga

Cresce l’attesa per Atletico Madrid-Barcellona, il match clou della 13esima giornata di Liga in programma stasera alle 20,45. Una sfida ricca di significati e che potrebbe cambiare gli equilibri di un campionato apertissimo: la banda di Valverde è in vetta alla classifica con 24 punti, ma subito dietro inseguono il Siviglia, la sorpresa Alaves e proprio l’Atletico Madrid, distanti appena una lunghezza. L’incrocio tra Colchoneros e Blaugrana, dunque, potrebbe ridisegnare le gerarchie in vetta. Atletico-Barcellona è un duello antico e ricco di fascino, figurarsi stavolta con in palio molto più dei tre punti. I precedenti: le due squadre si sono affrontate in 162 occasioni, il Barça ha vinto 73 volte, 39 pareggi, mentre l’Atletico ha vinto 50 partite. Gli uomini di Simeone dovranno fare molta attenzione a Leo Messi, una vera e propria bestia nera per i Colchoneros: nel corso della sua carriera, l’argentino ha affrontato l’Atletico 36 volte, segnando ben 28 reti. Solo il Siviglia, contro il quale ha realizzato 32 reti, ha sofferto di più lo strapotere della Pulce. Sarà una serata speciale anche per Antoine Griezmann, che in estate ha detto no alla corte spietata del Barcellona per continuare la sua avventura nel regno del Cholo. Gli ingredienti per un match affascinante non mancano di certo: mettetevi comodi, lo spettacolo al Wanda Metropolitano è assicurato.

Foto: Twitter @nomifooty