Dalla Spagna: le vere cifre dell’affare Neymar. E il Barcellona vola a Parigi

Il possibile addio di Neymar al PSG è certamente l’affare di mercato europeo più “rumoroso” e importante di questa sessione estiva. Il brasiliano si è trasferito a Parigi per 222 milioni di euro solo due estati fa diventando il calciatore più pagato di sempre, così ora i transalpini non lo libereranno se non a cifre altrettanto alte. Negli scorsi giorni si è parlato di una possibile offerta del Barcellona, che avrebbe messo sul piatto 100 milioni più i cartellini di Ousmane Dembelé e Nelson Semedo, ma non è dello stesso parere Sport, testata catalana. Il portale contrassegna infatti tale ipotesi come “speculazione”, suggerendo invece come la reale trattativa tra le due parti possa essere basata su un’offerta senza contropartite non superiore ai 170 milioni di euro, che si abbasserebbe a 150 nel caso in cui il PSG non accetti di porre il riscatto obbligatorio tra due anni. “Il club blaugrana ha molto chiaro che a Parigi hanno un problema e non è disposto a pagare più di quanto non sia necessario“, si legge. Intanto i maggiori giornali spagnoli parlano di quella di oggi come della giornata di Neymar. Il CEO del Barca, Óscar Grau, è stato infatti filmato da alcune televisioni mentre si recava questa mattina proprio nella capitale francese assieme a Abidal, Javier Bordas e André Cury nel tentativo di progredire nella trattativa. La riunione tra le parti è prevista per le 12.

Foto: AS