Dalic: “Vogliamo andare alle Final Four, è una sfida grande per noi”

Il ct della Croazia Dalic, è intervenuto in conferenza stampa per parlare del doppio confronto contro la Francia, che può valere il pass per le Finals di Nations League: “La Francia è una squadra fantastica. Hanno il loro stile e sono così veloci nella transizione che ogni errore può penalizzarti. Dobbiamo stare attenti, non dobbiamo affrettarci e essere sorpresi in fase difensiva. Il più grande pericolo per noi sarà la perdita del possesso”. Ribadendo l’obbiettivo della squadra: “Vogliamo andare alle Final Four, è una sfida grande per noi, ma vogliamo farcela”. Non sarà però facile vincere anche fuori casa: “Se dovessimo pareggiare sarà ancor più difficile lì, dobbiamo dare più del 100% e giocare una gran partita. Vogliamo essere competitivi e dimostrare la nostra qualità”.

Foto: Instagram Dalic