Dalic: “Sucic sta giocando di più all’Inter, bene così. E Modric non lo dimentichiamo”

21/03/2026 | 16:25:39

Il CT della Croazia Zlatko Dalic ha parlato dei prossimi impegni della Nazionale, che scenderà in campo per due amichevoli di livello contro Colombia e Brasile. Tra i temi affrontati anche la crescita di Petar Sucic, e del suo minutaggio con la maglia dell’Inter, ma anche un commento su Modric del Milan. “Sucic sta giocando di più all’Inter. Ora la situazione è come volevo, è importante che i giocatori giochino per noi. Non possiamo dimenticare nemmeno Modric, con lui il centrocampo sarà sicuramente di alta qualità e di buon livello”.

Foto: Instagram Dalic