Dalic: “Se la salute assisterà Modric sarà utile sia alla Croazia che al Milan”

06/10/2025 | 18:32:25

Il ct della Croazia Dalic ha parlato in conferenza stampa delle convocazioni per i prossimi impegni, soffermandosi anche su Modric: “Stanišić è fuori, abbiamo parlato dopo il suo infortunio e in quel momento era ottimista, credeva di poter recuperare in tempo, ma non ce l’ha fatta e resterà nel suo club. Abbiamo bisogno di concorrenza per la fascia sinistra, e Bradaric sta giocando bene in Italia. Nel corso della giornata vedremo se ci sarà bisogno di attivare nuove pre-convocazioni. Luka Modric ci sorprende sempre. Quello che sta facendo a Milano ha portato il club a un livello superiore. Gioca sempre 90 minuti, cosa oltre ogni aspettativa, e continua a dimostrare la sua forza, e energia, carattere e qualità. Se la salute lo assiste, sarà utile sia a noi che al Milan”.

Foto: Instagram Dalic