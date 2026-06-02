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Dalic: “Modric titolare nell’amichevole contro il Belgio. Deve recuperare minutaggio”

02/06/2026 | 16:27:04

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Il CT, della Croazia, Zlatko Dalić, ha parlato in vista della gara contro il Belgio, amichevole in preparazione al Mondiale.

Le sue parole: “Modric, Kovacic e Gvardiol titolari? Sono veterani, il problema è che non sono in forma, ma non possiamo permetterci il lusso di rinunciare a giocatori del genere. Tutti e tre giocheranno, al massimo per un’ora, non voglio sovraccaricarli, ma devono ritrovare il ritmo partita. Mostrano molta voglia, ma siamo consapevoli che quello che stanno offrendo ora non è il massimo da parte loro”.

Foto: sito Croazia