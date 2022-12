Dalic (ct Croazia): “Oggi siamo stati un po’ fortunati. Mi congratulo coi miei giocatori”

Ecco le parole di Dalic, allenatore della Croazia, sul passaggio del turno contro il Belgio: “Mi congratulo con i nostri giocatori per aver superato il girone, avevo detto ieri che mi aspettavo una battaglia contro una grande squadra, perché il Belgio non può giocare male tre volte. La Croazia è stata bravissima, soprattutto per un’ora e nel primo tempo, abbiamo avuto il controllo della partita, abbiamo avuto un netto rigore, ma ancora una volta il VAR ci è stato avverso ma non ci ha influenzato. Siamo stati un po’ fortunati”.

Foto: Twitter Croazia