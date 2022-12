Dalic (ct Croazia): “I Giapponesi hanno qualità, giocano come dei veri samurai”

Dalic, allenatore della Croazia, ha parlato della sfida valevole per i quarti di finale contro il Giappone. Ecco le sue parole: “Prima di tutto è importante sottolineare il rispetto per il nostro avversario. Hanno battuto due Nazionali campioni del mondo, Spagna e Germania. Hanno dimostrato carattere e mentalità. Dico ai miei giocatori di non sottovalutare nessuno. Sappiamo che agiranno come dei samurai, questa è una delle loro qualità principali. Dobbiamo organizzarci di conseguenza se vogliamo passare il turno. Dobbiamo giocare il nostro calcio senza sottovalutare nessuno, poi il campo ci dirà chi è stato il migliore. Spero di vincere la partita prima dei supplementari e dei rigori. Sappiamo di dover affrontare un avversario che per carattere non si arrende mai. Abbiamo anche noi però una mentalità simile a quella del Giappone, non ci arrendiamo mai. Domani ci devono guidare la fiducia e la fede, siamo pronti a combattere e a dare il massimo”.

Foto: Twitter Croazia