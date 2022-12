Dalic: “Brozovic ha un problema muscolare, non so se giocherà la finalina”

Dalic, allenatore della Croazia, ha parlato in conferenza stampa della sfida di sabato contro la squadra che verrà eliminata tra Francia e Marocco. In vista della finalina, infatti, Dalic avrà qualche nodo da sciogliere riguardo le scelte degli 11 titolari: “Abbiamo alcuni problemi con dei giocatori. Gvardiol ha giocato con le infiltrazioni al piede e anche Brozovic sta avendo dei problemi. Per la finale terzo-quarto posto schiererò solamente giocatori che stanno bene e sono pronti per giocare, faremo di tutto pur di vincere. Brozovic al momento non so se giocherà, dipenderà dal suo muscolo, è un po’ dolorante. Farà la differenza essere terzi o quarti al mondo, e noi vogliamo essere quelli che arrivano terzi. Faremo di tutto per il bronzo e per un posto sul podio”.

Foto: Instagram Dalic