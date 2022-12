Dalic: “Brasile? Sono i più forti, ma proveremo a vincere”

Dalic, allenatore della Croazia, ha parlato dei quarti di finale contro il Brasile, ammettendo che i verdeoro sono fore la squadra più forte che la Croazia abbia mai affrontato a un Mondiale: “Probabilmente è lo sfidante più forte che abbiamo mai affrontato nell’edizione di un Mondiale. Questa sfida arriva troppo presto ma è così che va, a volte il sorteggio ti premia, altre invece no. La Croazia è l’unico paese nella storia ad essersi ripetuto così in una Coppa del Mondo, è bellissimo ma noi non vogliamo fermarci. Proveremo a vincere anche se sarà difficile. Non abbiamo avuto molto tempo per preparare la partita, conta recuperare dopo il Giappone. Non cambieremo tanto, anzi. Sosa ieri si è allenato e penso che prenderà parte alla partita. Siamo pronti, faremo del nostro meglio anche se il Brasile è favorito rispetto a noi”.

Foto: Twitter Croazia