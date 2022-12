Dalic: “Abbiamo dimostrato che nessuno deve sottovalutarci. Abbiamo battuto i più forti”

Dalic non dimenticherà mai la giornata di oggi. Il mister croato si sfoga al termine della sfida contro il Brasile e si toglie qualche sassolino dalla scarpa, facendo i complimenti alla sua squadra: “Avevamo bisogno di tutto questo. Complimenti ai miei ragazzi, in realtà penso che non siano normali. La partita è stata meravigliosa, dal primo all’ultimo secondo. Questa è la Croazia, abbiamo eliminato la più forte di questo torneo. Abbiamo giocato al meglio quando contava di più e ancora una volta abbiamo dimostrato che nessuno dovrebbe mai sottovalutarci. Abbiamo mostrato orgoglio, fede e coraggio. Abbiamo dato ancora una volta il massimo, questa è una vittoria per tutti. Lascia che ogni croato si diverta, possiamo fare molto. Affrontiamo la seconda semifinale consecutiva ai campionati del mondo. Sono davvero un uomo felice in questo momento”.

Foto: Twitter Croazia