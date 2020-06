Dalglish: “Fin quando resterà Klopp, a Liverpool giorni felici”

L’ex calciatore del Liverpool, Kenny Dalglish, ha commentato la vittoria della Premier League dopo 30 anni dall’ultima volta. Di seguito le sue dichiarazioni rilasciate a BT Sport.

“Dopo l’arrivo di Klopp, gli ultimi due anni sono stati molto positivi. Incarnano quello che è lo stile Liverpool, e non a caso lo scorso anno si è vinta la Champions ed anche il Mondiale per Club. Ricordiamo che ha perso la Premier per un punto. Fin quando resterà in panchina Klopp, ci saranno molti giorni felici.”

Foto: Telegraph