Dalbert non ha dubbi sul futuro: “A Firenze sto bene e voglio restare. Ribery un campione vero”

Dalbert, laterale sinistro della Fiorentina in prestito dall’Inter, ha parlato in merito al suo futuro dimostrando di non avere dubbi: “Il presidente Commisso è fantastico: è come un padre per noi, ha il cuore grande e l’ha dimostrato – afferma a La Gazzetta dello Sport – Penso che la mia stagione sia stata discreta, a Firenze sto bene, la società ha obiettivi ambiziosi. Spero di togliermi ancora soddisfazioni con la Fiorentina. Ribery? Ha insegnato a tutti cosa è un campione dentro e fuori dal campo. Fa, e farà la differenza”.