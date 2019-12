Dalbert: “La Fiorentina è stata la scelta migliore che potessi fare. Montella? Lo stimiamo tutti”

Il terzino della Fiorentina, Dalbert Henrique, ha rilasciato un’intervista al Corriere dello Sport nella quale ha ribadito la fiducia del gruppo al tecnico viola, Vincenzo Montella: “Lo stimiamo tutti, è un tecnico fantastico, un’ottima persona. Io in campo correrò anche per lui, così come il resto della squadra“.

La sfida all’Inter

“Io contro la mia ex squadra? Così è la vita. Ha deciso l’allenatore ed io volevo ritagliarmi maggiore spazio. E l’esperienza alla Fiorentina è stata la scelta migliore che potessi fare”.

Foto: Twitter Fiorentina