DAL ST. MIRREN ALL’ASTON VILLA: MCGINN, IL NIPOTE D’ARTE CON LO UNITED NEL DESTINO

In questi giorni si sono disputati gli incontri validi per le qualificazioni ai prossimi Europei, la Scozia non parteciperà (Belgio e Russia hanno dominato il gruppo I), ma ieri è, nonostante l’avversario fosse il modesto San Marino, la Tartan Army ha ritrovato la via del successo e a convincere particolarmente è stata la prestazione di John McGinn. Si tratta di un ancora giovane centrocampista ricco di talento, in questo avvio di stagione protagonista con l’Aston Villa, e con una storia particolare alle spalle. Andiamo per ordine: McGinn nasce a Glasgow il 18 ottobre del 1994, sin da piccolo inizia a rincorrere il pallone e si innamora del Football. D’altra parte ha in casa il nonno Jack, ex calciatore e in passato compagno di Sir Alex Ferguson. All’età di 8 anni il piccolo John sostiene e supera un provino per il St. Mirren che lo inserisce nel proprio vivaio. Dopo aver compiuto l’intera trafila, nel 2012, arriva finalmente il tanto atteso debutto in prima squadra e in massima divisione scozzese. Il suo impatto è dei migliori e il rendimento attira le attenzioni di altri club come l’Hibernian che lo acquista a titolo definitivo puntandoci su con fermezza. Dal 2015 al 2018 disputa oltre 100 incontri siglando 12 marcature personali, in gran parte con dei tiri dalla distanza sfruttando un potente e velenoso sinistro.

A quel punto il suo nome inizia a circolare e a farsi avanti è l’Aston Villa. Il classe 1994 approda, dunque, in Inghilterra e in Championship con tanta fame e ambizione. Dal momento del suo arrivo si rivela subito un innesto azzeccato per personalità e intelligenza tattica, diventa un titolare inamovibile e, con gol e assist, contribuisce prima alla qualificazione ai playoff e poi alla vittoria degli stessi spareggi. L’Aston Villa torna in Premier League e per McGinn si spalancano le porte del grande calcio. In realtà, quest’estate, il vecchio amico del nonno Jack, Sir Alex Ferguson, ha provato a portarlo al Manchester United proponendolo con insistenza, ma la dirigenza dei Red Devils ha cordialmente rifiutato non prendendo in considerazione il suo ingaggio. John non ne fa un dramma e continua ad andare dritto per la sua strada partendo alla grande in Premier e per ora sono già 3 le reti siglate in 8 presenze. L’Aston Villa, che nel frattempo l’ha saggiamente blindato facendogli rinnovare il contratto fino al 2024, si gode le gesta del gioiello scozzese ed è consapevole che proprio lo United, già il prossimo giugno, potrebbe bussare alle porte per provare ad accaparrarsi il 24enne centrocampista.

Foto: McGinn Twitter