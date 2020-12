Dal Real Madrid alla Stella Rossa: cosa c’è da sapere sulle sei avversarie delle italiane

Sei avversarie da scoprire per le squadre italiane, che a febbraio torneranno in campo nelle coppe europee. Oggi a Nyon si sono celebrati i sorteggi di Champions ed Europa League: il Real Madrid per l’Atalanta, il Bayern Monaco per la Lazio, il Porto per la Juventus; il Braga per la Roma, il Granada per il Napoli, la Stella Rossa per il Milan.

CHAMPIONS LEAGUE

Real Madrid (Atalanta)

Posizione in classifica: terzo posto.

Pregi: la qualità del centrocampo e la capacità di ottenere risultati sotto pressione nelle gare che contano.

Difetti: manca un secondo attaccante “da doppia cifra”; quest’anno l’approccio alla partita in alcuni casi non è stato dei migliori (ko in Liga con Cadice e Alavés, i due con lo Shakhtar in Champions).

Le stelle: Benzema, Sergio Ramos, Modric.

Punti di forza: possesso palla; possibilità di cambiare la partita inserendo esterni d’attacco vivaci come Vincius e Rodrygo

Formazione tipo: (4-3-3) Courtois; Carvajal, Sergio Ramos, Varane, Mendy; Kroos, Casemiro, Modric; Asensio, Benzema, Hazard. All.: Zidane.

Bayern Monaco (Lazio)

Posizione in classifica: secondo posto.

Pregi: la Champions è la loro dimensione, giocano a memoria e da quando c’è Flick in panchina sono un rullo compressore.

Difetti: se in giornata negativa, la difesa alta può concedere occasioni.

Le stelle: Lewandowski, Neuer, Davies, Gnabry.

Punti di forza: fraseggio e riaggressione.

Formazione tipo: (4-2-3-1) Neuer; Pavard, Boateng, Alaba, Davies; Goretzka, Kimmich; Gnabry, Müller, Coman; Lewandowski. All.: Flick.

Porto (Juventus)

Posizione in classifica: terzo posto.

Pregi: la continuità del progetto tecnico-tattico con Conceiçao in panchina.

Difetti: l’inesperienza dei molti giovani in rosa.

Le stelle: Otavio, Corona, Marega.

Punti di forza: l’abitudine alla competizione europea e la velocità dei suoi uomini offensivi.

Formazione tipo: (3-5-2) Marchesín; Mbemba, Pepe (Diogo Leite), Sarr; Wilson Manafá, Otavio, Sergio Oliveira, Uribe, Sanusi; Corona, Marega. All.: Sergio Conceiçao.

EUROPA LEAGUE

Braga (Roma)

Posizione in classifica: quarto posto.

Pregi: possesso palla, cifra tecnica dei trequartisti.

Difetti: difensori non troppo veloci, ragione del baricentro molto basso in fase di non possesso per la squadra di Carvalhal.

Le stelle: Gaitán, Paulinho, Ricardo Horta, Galeno.

Punti di forza: la buona intesa tra le migliori individualità e la spensieratezza.

Formazione tipo: (3-4-2-1): Matheus; Sequeira, Bruno Viana, Tormena; Esgaio, Al Musrati, Castro, Galeno; Medeiros (Gaitán), Ricardo Horta; Paulinho. All.: Carvalhal.

Granada (Napoli)

Posizione in classifica: sesto posto.

Pregi: verticalizzazioni e transizioni offensive.

Difetti: il livello tecnico del centrocampo non è altissima.

Le stelle: Herrera, Machis, Suarez, Rui Silva.

Punti di forza: fisicità, velocità degli esterni d’attacco.

Formazione tipo (4-2-3-1): Rui Silva; Foulquier, Vallejo, Duarte, Carlos Neva; Gonalons, Herrera; Puertas, Milla (Montoro), Machis; Suarez (Molina/Soldado). All.: Martínez.

Stella Rossa (Milan)

Posizione in classifica: primo posto.

Pregi: solidità difensiva.

Difetti: disabitudine alle gare europee a eliminazione diretta; l’assenza del pubblico al Marakàna può togliergli intensità.

Le stelle: El Fardou, Katai, Ivanic.

Punti di forza: le ripartenze; la compattezza mostrata nella fase a gironi di Europa League.

Formazione tipo (4-2-3-1): Borjan; Gobeljic, Degenek, Erakovic, Rodic; Kanga, Sanogo; Katai, Ivanic, El Fardou; Falcinelli. All.: Stankovic.

Foto: Uefa.com

Federico Giustini