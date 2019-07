Dal Portogallo: Waldschmidt nel mirino del Benfica

Secondo quanto riportato dai media lusitani, il Benfica avrebbe messo gli occhi su Gian-Luca Waldschmidt. Sia A Bola che Record, infatti, riportano l’interesse del club di Lisbona per l’attaccante tedesco classe 1996, laureatosi capocannoniere nell’Europeo Under 21 perso in finale contro la Spagna. Secondo A Bola, la valutazione del giocatore del Friburgo si aggira intorno ai 12 milioni di euro, e il giocatore è molto apprezzato dalla dirigenza del Benfica.

Foto Twitter Uefa Under 21