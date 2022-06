Dal Portogallo: Trincao saluta il Barcellona, accordo con lo Sporting

Il Barcellona ha deciso di lasciar partire Trincao. L’attaccante portoghese avrebbe trovato l’accordo per il passaggio allo Sporting Club. La formula dell’accordo prevede, secondo quanto raccolto da Record, un prestito oneroso (di un anno più un altro potenziale) e un obbligo di riscatto condizionato che viene definito facile da raggiungere. La cifra per il riscatto si aggira intorno ai 20-25 milioni. Con la partenza di Trincao dunque è più probabile la permanenza di Dembèlè in blaugrana.

Foto: Sito Ufficiale Barcellona