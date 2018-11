Dal Portogallo: Sporting, ultimatum a Viviano. Se sabato…

L’avventura di Emiliano Viviano allo Sporting potrebbe essere già ai titolo di coda. Secondo A Bola, infatti, il club di Lisbona avrebbe dato un ultimatum al portiere italiano, ingaggiato in estate dall’ex presidente Bruno de Carvalho ma mai impiegato nell’attuale stagione. Come si legge tra le colonne della sopracitata fonte, se sabato Viviano non dovesse giocare neppure la gara di Coppa di lega contro il Lusitano de Vildemoinho, allora la possibile cessione nel mercato di gennaio acquisirà più forza, con lo Sporting che cercherà di recuperare l’investimento da circa 2 milioni di euro fatto in estate.

Foto: Twitter ufficiale Sampdoria