Dal Portogallo: Rui Costa pensa anche a Pirlo per la panchina del Benfica

Il Benfica nel primo pomeriggio ha ufficializzato l’esonero di Jorge Jesus, affidando la squadra a Nelson Verissimo, in attesa magari di un nuovo allenatore.

Dal Portogallo, il quotidiano sportivo Record lancia una indiscrezione secondo la quale, il presidente del Benfica, Manuel Rui Costa, starebbe pensando ad un suo ex compagno di squadra ai tempi del Milan per la panchina delle aquile. Si tratta di Andrea Pirlo.

L’ex tecnico della Juve è fermo da maggio, quando ha concluso la sua stagione in bianconero portando a casa comunque due titoli all’esordio in panchina. Record spiega come Rui Costa starebbe provando a convincere Pirlo, dandogli tempo anche per ambientarsi a Lisbona, di capire il calcio portoghese e di puntare sui giovani.

Foto: Twitter Juve