Dal Portogallo: Ronaldo si allena da solo a Lisbona

Il caso del giorno è legato a Cristiano Ronaldo. Come riportato stamane, il portoghese non si è presentato al primo giorno di raduno del Manchester United. Ufficialmente, la motivazione data da Ronaldo, è di natura familiare.

Ma dal Portogallo, arriva una voce che smentisce tutto e che avvalora la tesi che Ronaldo ormai è in rottura con i Red Devils.

Il giornalista portoghese, Pedro Sepulveda, ha twittato un video che vede Ronaldo arrivare al centro sportivo della Nazionale portoghese, a Lisbona, per allenarsi da solo.

Insomma, l’avventura di CR7 al Manchester United, dopo un anno dal suo grande ritorno, potrebbe essere già finita.

❗️Exclusive. Cristiano Ronaldo just arrived to @selecaoportugal training facilities. He’s still in Lisbon after missing @ManUtd first pre-season day. Ronaldo’s future is still uncertain. He wants to play @ChampionsLeague. pic.twitter.com/e2eQ3TAuQE

— Pedro Sepúlveda (@pedromsepulveda) July 4, 2022