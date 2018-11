Dal Portogallo: il River pensa al riscatto di Quintero. Ma il Porto…

Secondo quanto riportano i colleghi di A Bola, il futuro di Juan Quintero potrebbe essere lontano dal River Plate. L’ex Pescara è attualmente in prestito al club argentino che ha soltanto un mese di tempo per esercitare il riscatto da 3,5 milioni di euro concordato con il Porto. Il River in passato aveva manifestato l’intenzione di acquistare il cartellino del colombiano, ma in realtà ai Dragoes finora non è mai arrivata una comunicazione ufficiale. Sulle tracce di Quintero ci sono tante altre società Europee, ecco perché il Porto spera che il River non eserciti la sua opzione così da incassare una cifra superiore dalla cessione dell’ex Pescara.

Foto: 101greatgoals.com